Главные новости к вечеру 18 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 18 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

Источник: РИА "Новости"

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве завершились. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Украина ввела санкции против Лукашенко

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram

Источник: РИА "Новости"

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике в ответ на вопрос о том, что будет с Telegram, напомнил депутатам, что они «сами в свое время поддержали закон о приземлении», за нарушение которого и ограничили работу мессенджера.

ВС РФ освободили два населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

оссийские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Economist: Россия предложила США «величайшую сделку»

Источник: РИА "Новости"

План «величайшей сделки» с Трампом, подразумевающий отмену санкций в обмен на суммарные сделки, оцененные предварительно на $12 триллионов, было предложен перед саммитом в Анкоридже, пишет The Economist.

