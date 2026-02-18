Главные новости к вечеру 18 февраля 2026 года

Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми
Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве завершились. Они были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
Украина ввела санкции против Лукашенко
Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram
ВС РФ освободили два населенных пункта
оссийские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Economist: Россия предложила США «величайшую сделку»
План «величайшей сделки» с Трампом, подразумевающий отмену санкций в обмен на суммарные сделки, оцененные предварительно на $12 триллионов, было предложен перед саммитом в Анкоридже, пишет The Economist.