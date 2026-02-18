Обновлен список специальностей для поступления в педвузы без экзаменов

Соответствующее постановление № 31 от 10 февраля 2026 года опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что в перечень специальностей добавлена «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание».
По информации Национального правового интернет-портала, на сегодняшний день в перечне педагогических специальностей, при поступлении на которые отдельные категории абитуриентов зачисляются без вступительных испытаний, содержится 23 специальности.
Это касается дошкольного образования, истории, музейного дела и охраны историко-культурного наследия. Также в этом списке инженерно-педагогическая деятельность, специальное и инклюзивное образование и др.
Постановление вступает в силу 19 февраля 2026 года.