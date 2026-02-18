У мусульман наступил священный месяц Рамадан

Совет улемов ДУМ России не только определяет даты поста, но также устанавливает размеры закят-уль-фитр (обязательной милостыни) и фидья-садака (искупительной милостыни), каждый год меняя их размер. Закят должен быть выплачен до праздничной молитвы, что для верующих не менее почетно, чем сам пост. Для тех, кто по уважительным причинам не может соблюдать пост (по состоянию здоровья, путешественники, беременные и др.), так же допустима и предусмотрена искупительная милостыня.