У мусульман наступил священный месяц Рамадан

Почему Рамадан — священный?
Рамадан — это особое время года, когда мусульмане соблюдают пост каждый день от рассвета до заката. Священным Рамадан считается потому, что, по преданию, пророк Мухаммед в этот месяц получил первые стихи Корана. В память о той дате и благодарности за Коран верующие с 19 февраля по 19 марта ограничивают себя в еде и воде. После захода солнца мусульмане встречаются на коллективных трапезах-разговениях — ифтарах, а в мечетях проводят дополнительные коллективные молитвы — таравих.
Почему Рамадан каждый год наступает раньше
Каждый год время поста для последователей ислама наступает в разные даты, так как начало месяца напрямую связано с новолунием. Рамадан — девятый месяц календаря хиджры, или лунного календаря. Его мусульмане используют для определения дат праздников. В этом календаре 354 дня. Соответственно, Рамадан приходит на 10−11 дней раньше в каждом последующем году по григорианскому календарю. В России начало и конец Рамадана определяет Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России.
Отказ от еды и воды днем
Пост предписан, чтобы укреплять мусульман в самодисциплине и исполнении Божьих наказов. Пост почетен и включает отказ от еды, воды и интимных отношений в светлое время суток. Запрещено также курение и даже нахождение в одном помещении с человеком, который курит. То же самое касается и алкоголя, хотя в исламе алкоголь под запретом вне зависимости от времени суток — всегда.
По негласной традиции до наступления Рамадана мусульманину важно решить все долговые вопросы, покаяться в грехах, раздавать милостыню и читать Коран. При этом имамы советуют начать ограничивать себя в еде еще до наступления месяца Рамадан, чтобы легче в него входить, а потом переносить священный пост. Накануне верующие люди проводят дома генеральную уборку, что символизирует чистоту и отказ от всего, что может отвлекать во время поста.
От сухура до ифтара
Верующие в Рамадан едят два раза в день, но исключительно до рассвета и после заката. Сухур — это первая утренняя трапеза. Ифтар — вторая вечерняя трапеза. Утром и вечером по канонам поста еда в Рамадан должна быть простой. Утром принято есть хлеб, каши, орехи, овощи и фрукты. Рекомендуется отказаться от любой жареной и соленой еды, которая вызывает жажду, так как запрет на воду перестает действовать только в темное время суток. В Рамадан запрещено пить воду днем.
После заката вместо еды сначала принято сделать глоток воды и съесть пару фиников. Именно так, считают исламские богословы, поступал пророк Мухаммад. Вечером можно есть то же самое, что и утром, а также мясо и любые халяльные продукты, но, напоминают имамы своим прихожанам, — простую еду.
Почему в России легче пост, чем в мире
«Российским мусульманам в последние годы чуть легче соблюдать пост, потому что время его наступления остается зимним, а световой день, на протяжении которого каноны ислама воспрещают прием пищи, еще остается относительно коротким», — поделился своим наблюдением в интервью «РГ» заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Рушан Аббясов.
В мусульманских странах, особенно странах Ближнего Востока, где световой день длиннее, дневной режим поста дольше, поэтому режим работы большинства учреждений в Рамадан сокращается на пару часов, чтобы люди успели, когда стемнеет, домой к ужину. При этом государственные учреждения часто работают до полудня. Сокращается и обучение школьников и студентов. Причина — жаркий климат. Например, в ОАЭ, Бахрейне и Катаре в 2026 году в пост школьники начальных классов будут учиться только 3−4 часа в день, а старших — 4,5 часа.
Также мусульмане стараются уважать интересы людей разных культур, наций и вероисповеданий. Так, немусульмане не обязаны соблюдать Рамадан в случае посещения мусульманской страны в месяц поста. При этом туристам рекомендуют из уважения к традициям воздерживаться от еды, напитков и курения в общественных местах во время поста. Еще в это время туристов простят носить сдержанную одежду.
Что общего у поста мусульман и христиан
Пост у мусульман имеет то же значение, что и посты у христиан. И в исламе, и в христианстве в пост верующие стараются раскрыть свои лучшие качества и совершают добрые дела, ограничивая или избавляясь вовсе от негативных дел и мыслей.
«Именно поэтому в Рамадан важнее не строгое соблюдение поста, он может быть отменен для больных, детей, кормящих и беременных женщин. Важнее в данном случае молитвы, чтение Корана, избавление от плохих мыслей, генеральная уборка в головах, помощь людям. Особую роль в этот месяц играет общение с близкими. Мусульмане собираются после захода солнца вместе, чтобы провести трапезу и обменяться словами одобрения и поддержки», — говорит муфтий Аббясов.
Закят и «Шатер Рамадана»
Совет улемов ДУМ России не только определяет даты поста, но также устанавливает размеры закят-уль-фитр (обязательной милостыни) и фидья-садака (искупительной милостыни), каждый год меняя их размер. Закят должен быть выплачен до праздничной молитвы, что для верующих не менее почетно, чем сам пост. Для тех, кто по уважительным причинам не может соблюдать пост (по состоянию здоровья, путешественники, беременные и др.), так же допустима и предусмотрена искупительная милостыня.
Другая благотворительная акция — «Шатер Рамадана». Или проведение бесплатных ифтаров (разговения) на протяжении всего месяца поста. Причем, на ифтар в шатер приглашают всех — как атеистов, так и верующих иных традиционных религий. Одна из целей ужинов разговения в «Шатре Рамадана» — подружиться, сблизиться с миром.
Так, Рамадан в культурном смысле объединяет как мусульман по всему миру, так и немусульман, сближая народы и религии.