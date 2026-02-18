Гражданин Конго не смог оспорить в нижегородском суде решение о выдворении

Они указали, что истец проживает в РФ более 11 лет с соблюдением миграционного законодательства. В 2019 году он окончил Нижегородский строительный университет, затем получил дипломы магистра в области лесного дела и менеджмента в Нижегородском аграрно-технологическом университете (НГАТУ) и НГЛУ, с августа 2025 года является аспирантом НГЛУ. Работает он поваром у ИП Кузнецовой А. А., воспитывает несовершеннолетнего сына. Для семьи он является единственным источником дохода, так как супруга (тоже иностранка) находится в декретном отпуске.