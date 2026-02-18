Ричмонд
В Казани фельдшеры спасли мужчину, у которого на 27 минут остановилось сердце

В Казани фельдшерская бригада Станции скорой медицинской помощи спасла 41‑летнего мужчину, у которого остановилось сердце.

Источник: ИА Татар-информ

Бригада в составе Гульназ Нисаповой и Альберта Сафиуллина прибыла на вызов в подъезд жилого дома, где мужчина потерял сознание. На момент прибытия у него отмечались судороги, отсутствие дыхания и признаки клинической смерти.

Медики подключили аппарат непрямого массажа сердца LUCAS, начали искусственную вентиляцию легких и продолжили реанимационные мероприятия во время транспортировки.

Через 27 минут на мониторе был зарегистрирован синусовый ритм — сердце запустилось. Пациента доставили в стационар для дальнейшего лечения.