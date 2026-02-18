В Калининградской области расширят один из крупных мусорных полигонов

Областной полигон ТКО находится в 5 километрах от 28-тысячного города и примерно в километре от посёлка Жаворонково. Людей взбудоражила информация о расширении свалки. Глава администрации сообщил, что планируется обустроить два новых участка, которые будут расположены дальше от Гусева. Организация, занимающаяся утилизацией мусора, готовит проектную документацию. Ведутся проектно-изыскательские работы, несколько раз проходили публичные слушания.