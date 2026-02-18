К 80-летию области подготовят 400 событий

В центре внимания — формирование масштабной программы, которая объединит жителей всех муниципалитетов и станет значимым событием не только для областной столицы, но и для городов и посёлков региона.
В программу войдут фестивали, форумы, концерты и крупные общественные проекты. Среди ключевых событий — Дни армейской культуры, Российско-китайские молодёжные спортивные игры, фестиваль искусств Русская Балтика и другие мероприятия федерального и международного уровня. При этом особый акцент делается на доступности: предполагается, что жители районов смогут посетить центральные площадки, а в самих муниципалитетах также пройдут собственные юбилейные события.
Отдельное внимание уделяется туристическому потенциалу региона. По итогам прошлого года Калининградскую область посетили около 2,5 миллиона человек. По данным регионального министерства по культуре и туризму, в 2025 году туристы потратили на территории области более 33 миллиардов рублей. Власти рассматривают юбилей как дополнительный стимул для развития гостиничного бизнеса, сферы общественного питания и малого предпринимательства.
Подготовка к юбилею включает не только культурную программу, но и благоустройство. В планах — ремонт парков, скверов и набережных во всех муниципалитетах. Работы рассчитаны не только на юбилейный год, но и на пятилетнюю перспективу в рамках программы 80−85.