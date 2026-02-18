К 80-летию области подготовят 400 событий

Подготовка к юбилею включает не только культурную программу, но и благоустройство. В планах — ремонт парков, скверов и набережных во всех муниципалитетах. Работы рассчитаны не только на юбилейный год, но и на пятилетнюю перспективу в рамках программы 80−85.