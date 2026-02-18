Жителей Башкирии предупредили о помехах на ТВ и радио: все дело в Солнце

Агентство по печати и СМИ Башкирии сообщило о сезонном явлении, которое может повлиять на качество телесигнала. Дважды в год (весной и осенью) Солнце, спутник связи и наземные ретрансляторы выстраиваются в одну линию, и солнечное радиоизлучение способно «забивать» сигнал.
В ведомстве уточнили, что помехи длятся не более пяти минут в сутки. Современные цифровые технологии минимизируют эффект, а при необходимости специалисты оперативно переключают вещание на резервные каналы. В зоне риска — устаревшее или неправильно настроенное оборудование.
Узнать график возможных отключений можно на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (раздел «Временные отключения телерадиоканалов»), в «Кабинете телезрителя» или в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).
