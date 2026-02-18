Жителей Башкирии предупредили о помехах на ТВ и радио: все дело в Солнце

Агентство по печати и СМИ Башкирии сообщило о сезонном явлении, которое может повлиять на качество телесигнала. Дважды в год (весной и осенью) Солнце, спутник связи и наземные ретрансляторы выстраиваются в одну линию, и солнечное радиоизлучение способно «забивать» сигнал.