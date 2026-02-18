CNN: Китай ускорил строительство атомных подлодок и обошел по темпам США

В докладе «Военный баланс 2025» Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что с 2021 по 2025 год строительство АПЛ в Китае превзошло строительство атомных подлодок в США как по количеству спущенных на воду судов (10 против 7), так и по водоизмещению (79 000 против 55 500).
IISS отметил резкий скачок по сравнению с 2016—2020 годами, когда Китай добавил только 3 АПЛ с водоизмещением 23 000 тонн против 7 субмарин у США с водоизмещением 55 500 тонн.
Пекин спустил на воду две субмарины с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа 094, которые могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Суда Type 094, согласно IISS, дополняют растущую ядерную триаду Китая, подчеркивает IISS. Тем временем Пекин разрабатывает еще более совершенные ПЛАРБ — Type 096, которые будут введены в эксплуатацию в конце 2020-х или начале 2030-х годов.
Помимо ПЛАРБ, ВМС НОАК за последние пять лет получили как минимум 6 субмарин с управляемыми ракетами. Они оснащены системой вертикального пуска (VLS), которая может быть использована для запуска новых высокоскоростных противокорабельных ракет.
У США на начало 2025 года было 65 АПЛ, причем 14 из них были субмаринами с баллистическими ракетами. У США, в отличие от Китая, нет подводных лодок с традиционными двигателями, уточняет CNN.
К тому же, согласно каналу, ВМС США значительно отстают от своей цели по строительству подлодок: две ударные АПЛ класса Virginia в год. С 2022 года американские верфи поставляют всего 1,1−1,2 субмарины в год.
В США также буксует программа субмарин с баллистическими ракетами класса Columbia, говорится в статье. Она отстает от графика как минимум на год и ожидается, что первая в своем классе АПЛ USS District of Columbia будет передана ВМФ только в 2028 году.
Увеличение американского флота субмарин до 50 ударных подлодок ожидается не ранее 2032 года. К тому же планы по продаже Австралии трех-пяти подлодок класса Virginia в рамках сделки AUKUS могут помешать расширению флота США в краткосрочной перспективе, предупреждает IISS.
«Все наши программы в полном беспорядке. Самая успешная программа отстает от сроков на шесть месяцев и на 57% превышает бюджет», — сказал он.