CNN: Китай ускорил строительство атомных подлодок и обошел по темпам США

Китай за последние пять лет увеличил производство атомных подводных лодок (АПЛ) до такой степени, что запускает их быстрее, чем США. Это может свести на нет преимущество Америки в морской мощи, передает американский канал CNN со ссылкой доклад аналитического центра.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В докладе «Военный баланс 2025» Международного института стратегических исследований (IISS) говорится, что с 2021 по 2025 год строительство АПЛ в Китае превзошло строительство атомных подлодок в США как по количеству спущенных на воду судов (10 против 7), так и по водоизмещению (79 000 против 55 500).

IISS отметил резкий скачок по сравнению с 2016—2020 годами, когда Китай добавил только 3 АПЛ с водоизмещением 23 000 тонн против 7 субмарин у США с водоизмещением 55 500 тонн.

На начало 2025 года, согласно IISS, Китай располагал 12 действующими атомными подлодками, 6 судами с баллистическими ракетами и 6 торпедными судами. Кроме того, в китайский флот входят 46 субмарин с традиционными двигателями.

Пекин спустил на воду две субмарины с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа 094, которые могут запускать баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Суда Type 094, согласно IISS, дополняют растущую ядерную триаду Китая, подчеркивает IISS. Тем временем Пекин разрабатывает еще более совершенные ПЛАРБ — Type 096, которые будут введены в эксплуатацию в конце 2020-х или начале 2030-х годов.

Помимо ПЛАРБ, ВМС НОАК за последние пять лет получили как минимум 6 субмарин с управляемыми ракетами. Они оснащены системой вертикального пуска (VLS), которая может быть использована для запуска новых высокоскоростных противокорабельных ракет.

По словам военных экспертов, в морских сражениях обычно побеждает более крупная сила, а Китай уже обладает крупнейшим в мире флотом эсминцев, фрегатов и надводных боевых кораблей.

Поэтому стремительное увеличение китайского флота подлодок — плохая новость для США и их союзников, полагает CNN.

У США на начало 2025 года было 65 АПЛ, причем 14 из них были субмаринами с баллистическими ракетами. У США, в отличие от Китая, нет подводных лодок с традиционными двигателями, уточняет CNN.

К тому же, согласно каналу, ВМС США значительно отстают от своей цели по строительству подлодок: две ударные АПЛ класса Virginia в год. С 2022 года американские верфи поставляют всего 1,1−1,2 субмарины в год.

В США также буксует программа субмарин с баллистическими ракетами класса Columbia, говорится в статье. Она отстает от графика как минимум на год и ожидается, что первая в своем классе АПЛ USS District of Columbia будет передана ВМФ только в 2028 году.

Увеличение американского флота субмарин до 50 ударных подлодок ожидается не ранее 2032 года. К тому же планы по продаже Австралии трех-пяти подлодок класса Virginia в рамках сделки AUKUS могут помешать расширению флота США в краткосрочной перспективе, предупреждает IISS.

Прошлым летом министр ВМФ США Джон Фелан на слушаниях в конгрессе признал, что военно-морское строительство в США находится в тяжелом положении.

«Все наши программы в полном беспорядке. Самая успешная программа отстает от сроков на шесть месяцев и на 57% превышает бюджет», — сказал он.

