В Крыму рассказали, что мешает заработать экскурсоводам в межсезонье

В Крыму работать на некоторых тропах Ялтинского горно-лесного заповедника могут только аттестованные проводники-инструкторы. Специальное сопровождение требуется согласно приказу Министерства экономического развития России.
Как сообщила в эфире радио «Комсомольская правда — Крым» доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко, приказ, несомненно, правильный. Однако некоторые экскурсоводы столкнулись с трудностями.
— Проблема в том, что у нас нет разграничения между маршрутом, для которого нужен действительно инструктор-проводник, который вас и на Эльбрус поднимет, и достаточно легким, например, по Боткинской тропе, по которой водили больных туберкулезом, — подчеркнула Екатерина Лукьяненко.
По словам эксперта, проводники, которые ранее водили экскурсии по подобным маршрутам, чтобы продолжить это делать, должны либо аттестоваться в качестве инструктора-проводника, либо выбирать тропы другого плана.
— И вот этот вопрос нужно решить, потому что мы лишились маршрутов, которые позволяли нам проводить в межсезонье экскурсии на самых популярных оздоровительных тропах, — заключила Лукьяненко.