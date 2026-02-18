МВД сообщило о снижении числа ДТП в России в январе

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Количество ДТП в России сократилось на 14,6% в январе по сравнению с первым месяцем 2025 года, сообщило МВД РФ.
«Количество дорожно-транспортных происшествий (в январе — ред.) стало меньше на 14,6%, погибших в них — на 20%, раненых — на 10,7%. Число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения сократилось на 47,4%, погибших в них людей — на 71,8%, раненых — на 46,2%», — говорится в сообщении в официальном канале министерства на платформе Max.
МВД добавило, что также на 5,2% уменьшилось количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних, количество погибших и пострадавших в них детей сократилось на 7,1% и 2,1% соответственно.