Омские депутаты войдут в советы директоров муниципальных компаний

Горсовет Омска 18 февраля на пленарном заседании внес изменение в свое ранее принятое решение № 66 о порядке управления акциями муниципальных АО и долями в предприятиях, где собственником является город. Согласно ему, в советах директоров там появится по одному депутату (на один совет).
Ранее федеральный закон обязал все муниципалитеты акционировать все свои МУПы. В итоге те стали АО. В Омске в них 100% принадлежит городу.
Как пояснил после заседания глава комитета Алексей Провозин, тем самым сейчас очень большой объем городского имущества сосредоточен в этих АО («Тепловая компания», «Омскэлектро», гостиница «Иртыш»). А поправка позволит депутатам качественно работать в составе их директоров.
«Введено понятие обязательного указания. Есть семь вопросов работы АО. Они выделены особо, по ним наш депутат обязан спрашивать у Совета указание, как ему голосовать. В том числе преобразование АО, распоряжение имуществом АО, вхождение в уставной капитал других АО, и т.д.»,
Персонально никто как представитель в советы директоров от депутатов пока не определен. Сейчас лишь выработан регламент. Более конкретно тему рассмотрят в этом году, но скорее всего, на осенней сессии.
