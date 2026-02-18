В Ростове продемонстрировали новый автобус «МАЗ» для городских маршрутов

Жители Ростова смогут ездить на комфортабельных автобусах марки «МАЗ» Минского автомобильного завода. Об этом сообщил в телеграм-канале глава городской администрации Александр Скрябин.
Во время делового визита в Донскую столицу делегации белорусских автозаводов, ростовские чиновники осмотрели и проехали на новом автобусе марки «МАЗ» третьего поколения, который приобрел один из ростовских перевозчиков.
— Уверен, ростовчане по достоинству оценят функционал новой техники, — сообщил градоначальник.
Также он напомнил, что на городских маршрутах уже работает 211 автобусов марки «МАЗ».
Ранее сообщалось, что компания «Ростовпассажиртранс» заключила контракт на приобретение в лизинг 90 новых автобусов. Из них 70 единиц — большой и 20 единиц особо большой вместимости. Планируется, что в мае новый транспорт начнет перевозить горожан. Однако, по мнению специалистов, в течение двух лет в Донской столице нужно обновить более двухсот автобусов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.