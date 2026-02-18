В Ростове продемонстрировали новый автобус «МАЗ» для городских маршрутов

Ранее сообщалось, что компания «Ростовпассажиртранс» заключила контракт на приобретение в лизинг 90 новых автобусов. Из них 70 единиц — большой и 20 единиц особо большой вместимости. Планируется, что в мае новый транспорт начнет перевозить горожан. Однако, по мнению специалистов, в течение двух лет в Донской столице нужно обновить более двухсот автобусов.