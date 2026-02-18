Ричмонд
Омский минздрав развенчал мифы о детских психиатрах

Врач объяснила, чем опасен отказ от помощи.

Источник: Комсомольская правда

18 февраля в министерстве здравоохранения Омской области рассказали, почему не следует бояться консультаций детских психиатров. Проблему прокомментировала врач Ольга Мерсон.

Родители часто оттягивают показ ребенка психиатру из-за стереотипов. При этом получить консультацию можно анонимно, а диспансерное наблюдение назначают лишь при серьезных расстройствах, и его могут снять при стабилизации состояния.

Постоянная тревога, панические атаки, агрессия или апатия — все это сигнализирует о том, что ребенку нужна помощь.

«Дети — не слабые, не ленивые, им просто необходима профессиональная помощь. И именно психиатр — тот специалист, который сможет вытащить из “ямы”», — пояснила врач-психиатр, заведующая диспансерного отделения для детского населения клинической психиатрической больницы им. Солодникова Ольга Мерсон.

Она уточнила, что лекарства требуются не всегда. Если их назначают, то в минимальных дозировках. Большинство детских диагнозов не становятся противопоказанием для получения прав, службы в армии или трудоустройства.

Врач также пояснила, что психиатр — это, прежде всего, союзник для родителей. Не стоит отказываться от профилактических медицинских осмотров. Их организуют и проводят детские поликлиники. Профильные специалисты в данном случае является их сотрудниками, они не вносит данные о ребенке в базу психбольницы.

«По итогам осмотра родители узнают дополнительную информацию о состоянии здоровья своего ребенка, а также рекомендации о том, где получить квалифицированную помощь для решения проблемы», — добавила Ольга Мерсон.

Своевременное обращение к врачу помогает решить проблему на ранней стадии.

