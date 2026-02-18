Омский минздрав развенчал мифы о детских психиатрах

Врач также пояснила, что психиатр — это, прежде всего, союзник для родителей. Не стоит отказываться от профилактических медицинских осмотров. Их организуют и проводят детские поликлиники. Профильные специалисты в данном случае является их сотрудниками, они не вносит данные о ребенке в базу психбольницы.