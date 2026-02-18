Ричмонд
Пять уфимских домов получили статус объектов культурного наследия

В Уфе пять домов признали объектами культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе несколько старинных зданий получили официальный статус объектов культурного наследия. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации Башкирии.

В список вошли: «Дом Желтоуховых» на улице Чернышевского, 108, «Дом Тюниных» (Октябрьской революции, 54), «Дом Тюниных (восточный)» (Октябрьской революции, 56), «Дом Петровского» (Октябрьской революции, 16) и «Дом Иванова» (Октябрьской революции, 38).

Ранее эти здания числились в реестре выявленных объектов наследия. Теперь для них утверждены границы территорий, а также режимы использования и охраны.

