Пять уфимских домов получили статус объектов культурного наследия

В Уфе несколько старинных зданий получили официальный статус объектов культурного наследия. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации Башкирии.
В список вошли: «Дом Желтоуховых» на улице Чернышевского, 108, «Дом Тюниных» (Октябрьской революции, 54), «Дом Тюниных (восточный)» (Октябрьской революции, 56), «Дом Петровского» (Октябрьской революции, 16) и «Дом Иванова» (Октябрьской революции, 38).
Ранее эти здания числились в реестре выявленных объектов наследия. Теперь для них утверждены границы территорий, а также режимы использования и охраны.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.