В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас.
«Сегодня совместно с коллегами сенаторами … внесли в Государственную Думу законопроект № 1154079−8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”. Законопроект направлен на совершенствование порядка получения прокурорами информации, необходимой для осуществления прокурорского надзора. Предлагается закрепить право постоянного, в том числе удаленного, доступа прокуроров к информации, содержащейся в государственных информационных системах”, — написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что сейчас прокуроры получают информацию путем заключения соглашений о взаимодействии и направления запросов. Он также добавил, что предлагаемое дополнение законодательства не является новеллой, так как право удаленного доступа к любым госинформсистемам уже есть у Счётной палаты.
«Принятие законопроекта позволит органам прокуратуры оперативно и действенно осуществлять возложенные на них функции в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства», — констатировал политик.