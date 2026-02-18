Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о постоянном доступе прокуроров к госинформсистемам

В ГД внесли проект о праве прокуроров на постоянный доступ к госинформсистемам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, закрепляющий право постоянного доступа прокуроров к информации в госинформсистемах, сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Сегодня совместно с коллегами сенаторами … внесли в Государственную Думу законопроект № 1154079−8 “О внесении изменений в Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”. Законопроект направлен на совершенствование порядка получения прокурорами информации, необходимой для осуществления прокурорского надзора. Предлагается закрепить право постоянного, в том числе удаленного, доступа прокуроров к информации, содержащейся в государственных информационных системах”, — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что сейчас прокуроры получают информацию путем заключения соглашений о взаимодействии и направления запросов. Он также добавил, что предлагаемое дополнение законодательства не является новеллой, так как право удаленного доступа к любым госинформсистемам уже есть у Счётной палаты.

«Принятие законопроекта позволит органам прокуратуры оперативно и действенно осуществлять возложенные на них функции в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства», — констатировал политик.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше