Группы для детей до двух лет появятся по всей Беларуси с 1 марта

По словам специалиста, для детей до двух лет могут создаваться и соответствующие группы, помимо этого они могут быть направлены и в группы с разновозрастным составом. Как подчеркнула Альбина Давидович, по состоянию на начало 2026 года в Беларуси в 318 учреждениях образования работало 335 групп для детей до двух лет.