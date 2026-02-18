Группы для детей до двух лет появятся по всей Беларуси с 1 марта

Группы для детей до двух лет появятся по всей Беларуси уже с 1 марта 2026 года. Речь идет о том, что в каждом регионе республики с названной даты заработает как минимум одна детсадовская группа для детей, которым еще не исполнилось два года.
Как мы писали ранее, Министерство образования изучает ситуацию и анализирует спрос белорусов на группы для детей до 2 лет в детсадах.
— Такие группы уже фрагментарно функционируют. При этом наблюдается недостаточное и неравномерное их распределение по регионам, — отмечал министр образования Андрей Иванец.
Как стало известно, соответствующее решение уже принято. В каждом районе Беларуси с 1 марта 2026 года появятся детсадовские группы для детей до двух лет. Об этом, как пишет БелТА, сообщила начальник отдела дошкольного образования Минобразования Беларуси Альбина Давидович.
Она отметила, что по действующему законодательству республики дошкольное образования не является обязательным. Каждая семья наделена правом и возможностью самостоятельно воспитывать ребенка до того, как он пойдет в первый класс. При этом в Беларуси сама возможность определения детей до двух лет в детские сады закреплена также на законодательном уровне.
— Но запросы семьи меняются — все чаще мамы хотят выйти на работу раньше, складываются семейные обстоятельства, когда необходимо определить ребенка в детский сад не только на кратковременный режим, но и на более длительное пребывание, — отметила Альбина Давидович.
По словам специалиста, для детей до двух лет могут создаваться и соответствующие группы, помимо этого они могут быть направлены и в группы с разновозрастным составом. Как подчеркнула Альбина Давидович, по состоянию на начало 2026 года в Беларуси в 318 учреждениях образования работало 335 групп для детей до двух лет.
— И с 1 марта у нас запланировано открытие не менее одной такой группы в каждом районе страны. Конечно, мы будем учитывать реальные запросы родителей. Возможно, где-то откроются две группы, где-то одна. В сельской местности в большей степени развита система разновозрастных групп, и места для таких детей будут предоставляться в этих группах, — приводит слова Давидович названный источник.