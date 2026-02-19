Глава Госавтоинспекции Екатеринбурга собрал учителей и директоров на совещание

Главный государственный инспектор города Екатеринбурга Роман Ярыш провел совещание. На нем присутствовали руководители школ, учителя и представители Департамента образования. Темой обсуждения стали опасные горки, которые несут угрозу для жизни и здоровья детей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.
— Роман Ярыш в своем выступлении довел до руководителей информацию о необходимости профилактики. Напомнил о профилактических мероприятиях «Горка». Главный государственный инспектор города акцентировал внимание на том, что необходимо пристально смотреть за досугом ребят, — рассказали в ведомстве.
Напомним, что 15 февраля в свердловском поселке Сылва во время катания на тюбинге погибли дети. Они съезжали с высокой горы без присмотра взрослых. Во время катания мальчишек накрыла снежная лавина.