Путин призвал делать все, чтобы медики трудились в комфортных условиях

«Обязательно будем… делать все для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь, независимо от того, где они живут и работают», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.