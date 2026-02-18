Ричмонд
Путин призвал делать все, чтобы медики трудились в комфортных условиях

Путин призвал делать все, чтобы граждане РФ могли получить необходимую медпомощь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал делать все, чтобы медики в России трудились в комфортных условиях, а граждане могли получить необходимую медпомощь.

«Обязательно будем… делать все для того, чтобы медицинские специалисты трудились в современных комфортных условиях, а граждане могли своевременно получить квалифицированную помощь, независимо от того, где они живут и работают», — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.