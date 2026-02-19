Рамадан-2026 начался в Челябинской области: правила и смысл священного месяца

Сегодня, 18 февраля, с заходом солнца у мусульман Челябинской области начинается священный месяц Рамадан — время строгого поста, молитв и духовного очищения. Продлится он до 19 марта, а уже 20 марта верующие встретят Ураза-байрам — праздник разговения.
Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Его начало традиционно связывают с появлением молодого месяца. Поскольку наблюдение за луной зависит от погодных условий, духовные управления используют и астрономические расчеты.
Как пояснил известный исламский богослов Таки Усмани, цель месяца — усилить поклонение Всевышнему и сократить все мирское, чтобы восстановить духовный баланс. По преданию, именно в Рамадан ангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первые аяты Корана.
Верующие соблюдают строгий пост: принимать пищу можно только до рассвета (сухур) и после заката (ифтар). Днем запрещены еда, вода, курение и интимная близость. Важны также сдержанность в словах и поступках.
От поста освобождаются дети, беременные, кормящие женщины, путешественники и люди с хроническими заболеваниями. За пропущенные дни выплачивается фидия — милостыня. Особое внимание уделяется молитвам и чтению Корана, а также помощи нуждающимся.