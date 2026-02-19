Рамадан-2026 начался в Челябинской области: правила и смысл священного месяца

Сегодня, 18 февраля, с заходом солнца у мусульман Челябинской области начинается священный месяц Рамадан — время строгого поста, молитв и духовного очищения. Продлится он до 19 марта, а уже 20 марта верующие встретят Ураза-байрам — праздник разговения.