Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре

«Особо отмечу, что при планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов, нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях. Исходя из этого, надо формировать градостроительную политику, соответствующим образом работать с бизнесом, со строительными компаниями, застройщиками», — сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.