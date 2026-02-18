Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре

Путин призвал учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при формировании планов развития городов необходимо учитывать потребности россиян в социальной инфраструктуре.

«Особо отмечу, что при планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов, нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях. Исходя из этого, надо формировать градостроительную политику, соответствующим образом работать с бизнесом, со строительными компаниями, застройщиками», — сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.