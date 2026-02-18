Уничтожил БПЛА и спас раненого товарища: Путин наградил разведчика из Башкирии

Глава администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насырова рассказала о земляке — участнике специальной военной операции, удостоенном высоких государственных наград.
Боец с позывным «Анубис» родился и вырос в селе Кудеевский, окончил профессиональное училище № 37 в Уфе. Срочную службу проходил в Елани и Таджикистане, где был командиром отделения боевой машины пехоты. В 2022 году добровольцем ушел в зону СВО, а в 2024-м продлил контракт с Минобороны. Сейчас он командир разведывательного отделения. Его задачи — разведка местности и позиций противника.
В одном из боев «Анубис» выстрелом из оружия уничтожил вражеский дрон, после чего оказал помощь раненому товарищу и эвакуировал его в медроту.
Указом президента России разведчик награжден медалью «За спасение погибавших», медалями «За воинскую доблесть» I и II степени, «Генерала Шаймуратова» и другими знаками отличия.
— Гордимся! Желаем ему здоровья, успехов и благополучия. Пусть Ангел-Хранитель всегда будет рядом и оберегает его и его близких! — заявила Гюзель Насырова.
