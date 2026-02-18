Физики из Microsoft превратили боросиликатное стекло в «вечный» носитель информации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Физики из корпорации Microsoft разработали долговечную систему хранения данных, в рамках которой информация записывается в толще боросиликатного стекла при помощи сверхкоротких вспышек лазерного излучения. Данный подход позволяет записать более 4,8 терабайт информации в стеклянную пластину площадью в 120 кв мм, пишут ученые в статье в научном журнале Nature.
«Существующие носители информации, такие как магнитные ленты или жесткие диски, способны сохранять данные на протяжении лишь нескольких десятилетий, из-за чего они непригодны для долговременного хранения информации. Разработанный нами подход позволяет хранить данные в боросиликатном стекле на протяжении более чем 10 тыс. лет», — говорится в исследовании.
Данная технология была разработана группой физиков под руководством ведущего научного сотрудника Microsoft Research Иоана Стефановичи в качестве более надежной оптической альтернативы для ныне существующих систем хранения данных, построенных на базе магнитных накопителей. В ее основе лежит то обстоятельство, что мощные вспышки лазера способны «точечным» образом менять преломляющие характеристики и другие свойства боросиликатного стекла.
Это позволяет разбить толщу стеклянной пластины на множество вокселей, миниатюрных трехмерных пикселей, каждый из которых обрабатывается лазером при записи информации и каждый из которых хранит сразу несколько бит информации. Их свойства меняются за несколько фемтосекунд (миллионных долей наносекунды), что позволяет записывать данные с очень большой скоростью, составляющей 25,6 мегабит в секунду на один луч лазера.
Часть вокселей при этом может использоваться для хранения контрольных чисел для алгоритмов корректировки ошибок, что позволяет избегать ошибок при записи информации или ее чтении при помощи микроскопа и специальных ИИ-алгоритмов. Все процедуры, связанные с записью и чтением, осуществляются в полностью автоматическом режиме, что позволяет пользоваться данной системой архивирования данных даже неспециалисту.
Как отмечают исследователи, сотни слоев вокселей можно располагать друг над другом в одном и том же куска стекла, что обеспечивает рекордную плотность хранения данных. В частности, специалистам Microsoft удалось записать около 4,8 терабайт данных в кусок стекла площадью в 120 кв. мм и толщиной в два миллиметра, и затем считать данные после долгого нагрева этого накопителя до 500 градусов Цельсия. В перспективе, это обеспечит долговременное хранение любой важной для человечества информации, подытожили Стефановичи и его коллеги.