Физики из Microsoft превратили боросиликатное стекло в «вечный» носитель информации

Как отмечают исследователи, сотни слоев вокселей можно располагать друг над другом в одном и том же куска стекла, что обеспечивает рекордную плотность хранения данных. В частности, специалистам Microsoft удалось записать около 4,8 терабайт данных в кусок стекла площадью в 120 кв. мм и толщиной в два миллиметра, и затем считать данные после долгого нагрева этого накопителя до 500 градусов Цельсия. В перспективе, это обеспечит долговременное хранение любой важной для человечества информации, подытожили Стефановичи и его коллеги.