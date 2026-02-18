Ростовский аэропорт «Платов» ищет новый персонал

Ростовский аэропорт «Платов» набирает персонал. Об этом свидетельствует информация на российской онлайн-рекрутинговой платформе.
В настоящее время открыты 16 вакансий, не связанных с авиаперевозками. Аэропорту нужны грузчик на перрон (предлагаемая зарплата от 60 до 70 тысяч рублей), мойщик посуды (от 35 624 рублей), врач здравпункта (53 600 рублей), водитель VIP терминала (49 600 рублей), специалист по подбору персонала (63 000), рабочий по комплексному обслуживанию зданий (60 300), а также инженеры и слесари различной специализации.
Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Платов были введены с февраля 2022 года. В 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.
