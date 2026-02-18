Ростовский аэропорт «Платов» ищет новый персонал

В настоящее время открыты 16 вакансий, не связанных с авиаперевозками. Аэропорту нужны грузчик на перрон (предлагаемая зарплата от 60 до 70 тысяч рублей), мойщик посуды (от 35 624 рублей), врач здравпункта (53 600 рублей), водитель VIP терминала (49 600 рублей), специалист по подбору персонала (63 000), рабочий по комплексному обслуживанию зданий (60 300), а также инженеры и слесари различной специализации.