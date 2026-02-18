В Калининграде телебашня засияет триколором в День защитника Отечества

Праздничные элементы появятся и на телебашнях в Астрахани, Брянске и Кызыле, где вместе с триколором высветятся символы Вооружённых сил России. В Омске шпиль стилизуют под Вечный огонь, а в ряде городов покажут монумент «Родина-мать зовёт!», Красную звезду, георгиевскую ленту, Знамя Победы, военную технику и салют.