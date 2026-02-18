Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России

«Десять операционных, всё оборудование для малоинвазивных методик, включая в том числе современное приемное отделение. Поэтому лица старшего возраста, приезжающие отдохнуть в этот регион, в том числе если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут получить самую современную и помощь на самом высоком уровне у специалистов, которые вооружены сегодня фактически всеми диагностическими и хирургическими методиками лечения», — уточнил министр здравоохранения.