Мурашко назвал Кавказские Минеральные Воды здравницей России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Кавказские Минеральные Воды — российская здравница, позволяющая поддерживать здоровье людей, в том числе имеющих хронические заболевания, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Для нашей страны кавказские Минеральные Воды — это здравница, которая позволяет поддерживать здоровье людей. И имеющих хронические заболевания, и тех, которые заботятся (о своем здоровье — ред.) и не хотят заболеть», — сказал министр в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Мурашко добавил, что с учётом нарастающего потока желающих восстановить свое здоровье в Минеральных Водах, в Кисловодске создали корпус городской больницы. Он оснащён современным оборудованием для оказания экстренной помощи;
«Десять операционных, всё оборудование для малоинвазивных методик, включая в том числе современное приемное отделение. Поэтому лица старшего возраста, приезжающие отдохнуть в этот регион, в том числе если возникнет какая-то экстренная ситуация, могут получить самую современную и помощь на самом высоком уровне у специалистов, которые вооружены сегодня фактически всеми диагностическими и хирургическими методиками лечения», — уточнил министр здравоохранения.