Разгромили всухую! «Салават Юлаев» победил «Трактор» со счетом 6:0

Сегодня, 18 февраля, в Челябинске «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 13-ой минуте матча), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38 и 60) Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (59). Команде хозяев не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после 56 игр с 62 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 22 февраля. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком».
