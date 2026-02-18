Ричмонд
Разгромили всухую! «Салават Юлаев» победил «Трактор» со счетом 6:0

«Салават Юлаев» обыграл 6:0 «Трактор» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 февраля, в Челябинске «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Егор Сучков (забросил шайбу в ворота соперников на 13-ой минуте матча), Евгений Кузнецов (16), Девин Броссо (38 и 60) Шелдон Ремпал (51) и Джек Родуолд (59). Команде хозяев не удалось забить ни одного гола.

«СЮ» после 56 игр с 62 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в это воскресенье — 22 февраля. Команда схлестнется в столице Башкирии с московским «Спартаком».

