Буданов* назвал переговоры в Женеве непростыми, но важными

Буданов* анонсировал следующую встречу по конфликту на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил, что Киев и Москва в ближайшее время проведут еще одну встречу. По его словам, прошедшие 17 и 18 февраля переговоры в Женеве были закончены, и сейчас делегации готовятся к продолжению диалога.

Как отметил Буданов*, прошедший раунд выдался тяжелым, но при этом очень значимым для обеих сторон. В офисе президента также добавили, что украинская делегация уже приступила к подготовке к новой встрече.

Ранее российский переговорщик Владимир Мединский, в свою очередь, тоже оценил прошедший саммит. Он подчеркнул, что беседа была непростой, однако сохраняла конструктивный и деловой настрой.

По словам Мединского, сторонам удалось договориться о проведении следующего раунда переговоров. Точная дата пока не разглашается и держится в секрете, однако известно, что это произойдет в ближайшее время.

Итоги мирных переговоров по Украине в Женеве: Мединский провел тайную встречу, Британия начала угрожать Зеленскому.

* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

