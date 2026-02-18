Буданов* назвал переговоры в Женеве непростыми, но важными

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил, что Киев и Москва в ближайшее время проведут еще одну встречу. По его словам, прошедшие 17 и 18 февраля переговоры в Женеве были закончены, и сейчас делегации готовятся к продолжению диалога.
Как отметил Буданов*, прошедший раунд выдался тяжелым, но при этом очень значимым для обеих сторон. В офисе президента также добавили, что украинская делегация уже приступила к подготовке к новой встрече.
Ранее российский переговорщик Владимир Мединский, в свою очередь, тоже оценил прошедший саммит. Он подчеркнул, что беседа была непростой, однако сохраняла конструктивный и деловой настрой.
По словам Мединского, сторонам удалось договориться о проведении следующего раунда переговоров. Точная дата пока не разглашается и держится в секрете, однако известно, что это произойдет в ближайшее время.
* — Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.