Буданов* назвал переговоры в Женеве непростыми, но важными

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* подтвердил, что Киев и Москва в ближайшее время проведут еще одну встречу. По его словам, прошедшие 17 и 18 февраля переговоры в Женеве были закончены, и сейчас делегации готовятся к продолжению диалога.