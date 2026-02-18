Казахстанские власти обяжут артистов согласовывать творчество с ними

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, устанавливающий требование для иностранных исполнителей о предварительном согласовании своего сценического материала с уполномоченными государственными органами.
Согласно нововведению, которое направлено на «поддержку и развитие креативных индустрий республики», артисты, прибывающие в Казахстан с целью проведения выступлений, обязаны будут предоставлять информацию о содержании своих творческих программ.
— В договоре будут прописаны обязательства, связанные в первую очередь с композициями, которые они исполняют, чтобы они не подрывали национальный строй, не пропагандировали порнографию и наркотики, — передает слова вице-министра культуры и информации Казахстана Евгения Кочетова Informburo.kz.
Комитет национальной безопасности Казахстана организовал проверку в отношении комика Нурлана Сабурова. По информации ведомства, юморист передал 10 мотоциклов бойцам частной военной компании «Вагнер», которые принимали участие в боях против Украины в зоне специальной военной операции.