Прощёное воскресенье 2026: Как правильно каяться, что нельзя прощать, как быть с умершими и что говорит психология

В тот момент, когда ваш близкий или не очень близкий человек, который вас обидел или с которым вы чувствуете обиду, говорит вам: «Прости меня за всё, что было, пожалуйста», вы можете сказать: «Слушай, ты знаешь, вот тот момент, когда ты не вернул мне деньги или когда ты мне не помог в трудную минуту… (То есть какой-то момент, который вас мучает по-настоящему, вы можете его озвучить). Ты знаешь, мне было действительно очень больно, неприятно. Это меня сильно ранило. И я думала, что смогу забыть об этом, но я всё же до сих пор об этом помню. Мне очень обидно».