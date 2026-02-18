Прощёное воскресенье 2026: Как правильно каяться, что нельзя прощать, как быть с умершими и что говорит психология

Прощёное воскресенье в 2026 году завершит Масленичную неделю и станет переходом к Великому посту, сохраняя сразу две традиции: народную — с её обычаями подготовки к посту и церковную — с призывом к примирению и освобождению от накопленных обид. Этот день занимает особое место в православном календаре, потому что напрямую связан с покаянным смыслом грядущих недель перед Пасхой. И сейчас подробно ответим на все вопросы, связанные с Прощёным воскресеньем.
Какого числа Прощёное воскресенье в 2026 году.
В 2026 году Прощёное воскресенье приходится на 22 февраля. Это последний день Масленичной недели, которая в этом году длится с 16-го по 22 февраля. Масленица традиционно стоит на пороге Великого поста и сочетает древние народные гуляния с церковным смыслом, то есть является подготовкой к сорокадневному периоду воздержания перед Пасхой.
Как этот день связан с Масленицей и Великим постом перед Пасхой.
Прощёное воскресенье 22 февраля завершает Масленицу символично. В этот день просят прощения друг у друга и стремятся войти в пост с чистой душой. У православных христиан Прощёное воскресенье обладает двойным смыслом: это и прощание с зимними удовольствиями, и переход от праздника к духовному сосредоточению перед первой седмицей Великого поста.
Что такое Прощёное воскресенье: смысл дня.
Прощёное воскресенье — это особый день, когда принято просить прощения у родственников, друзей, знакомых за все недомолвки или обиды, которые могли остаться в сердце. В православной традиции этот день завершает Масленичную неделю и служит началом внутреннего очищения перед Великим постом. Для верующих этот день напоминает о словах Евангелия, в которых прощение рассматривается как путь к примирению с Богом и ближними.
Как правильно просить прощения и зачем это надо.
Как рассказывает священник православной церкви Давид Бобров, в Прощёное воскресенье многие чувствуют, что надо попросить прощения, но не всегда понимают, как это сделать по‑настоящему, а не ради галочки. «Простить и просить прощения — это всегда про выбор, про решение, которое человек принимает по доброй воле. В эти моменты важно не придумать идеальную фразу, а выйти за пределы условности сделать то, что связано с добром, даже если эмоционально ты мало что чувствуешь», — рассказывает Life.ru эксперт.
Можно сказать просто: «Прости меня, пожалуйста, за всё, чем я тебя, возможно, огорчил (а) вольно или невольно». Если есть между людьми какой‑то застарелый конфликт, какая‑то недосказанность, то священник советует добавить хоть что‑то конкретно про это. Например: «Мне жаль, что говорил (а) с тобой резким тоном», «Сожалею, что тогда тебя не поддержал (а)». Возможно, в моменте будет страшно это произнести, но эти слова могут стать исцеляющими, в них будет триумф любви.
Но, прося прощения или прощая, не стоит ждать какой‑то ответной реакции от человека. В данном случае важно то, что вы пред Богом смогли это сделать — и теперь в вашем сердце может наступить мир.
Давид Бобров.
Священник православной церкви.
В противном случае, как продолжает священнослужитель, если мы ждём принципиальной взаимности, требуем от человека сиюминутного ответа, наши слова могут стать не проявлением любви, а формой давления.
Как просить прощения, если человек умер.
Отдельная больная тема — как простить и попросить прощения у тех, кого уже нет в живых. «Особенно тяжело, когда человек ушёл, а мы не успели что‑то сказать. Или внутри осталась обида: за холодность, за жёсткость, за отсутствие любви. Здесь можно сделать несколько простых, но важных шагов», — поясняет священник.
Для начала вы призваны проговорить это на исповеди, раскаяться в том страдании, которое до сих пор грызёт сердце. Также важна молитва — дома, на кладбище, в храме. Не столь важно место, как сам разговор, где вы пред Богом говорите этому человеку то, что чувствуете. «Можно тихо произнести: “Я злюсь на тебя за то, что…”, “Мне было больно, когда ты…”, “Я очень хотел (а) тебе сказать, что…”. Это не про повторное обвинение, а про искренность, про стремление к любви. Пока слова не названы, они часто продолжают изнутри разрушать», — подсказывает эксперт.
Следующий важный шаг — сделать какое‑то доброе дело в память о человеке. Например, помочь кому‑то, совершить пожертвование в фонд, где поддерживают людей с такими же ранами, как были у вас, или просто проявить ту заботу, которой вам когда‑то не хватило. «Даже купленная в храме свеча о ком-то уже является добрым делом, так как вы жертвуете за неё от его имени», — поясняет священник Бобров.
Если в Прощёное воскресенье вы идёте в храм с чувством, что у вас есть неразобранные истории и с живыми, и с умершими, можно просто честно об этом сказать Богу. Поставить свечу, помолиться о тех, перед кем вы чувствуете вину и кто, как вам кажется, виноват перед вами, и произнести: «Господи, помоги мне попросить прощения без фальши и самому (самой) научиться прощать. Там, где я не могу своими силами, ты укрепи меня».
Давид Бобров.
Священник православной церкви.
Прощёное воскресенье — не экзамен на правильные фразы, а приглашение сделать маленький, но честный шаг к победе над обидой и болью. Даже если этот шаг кажется очень маленьким, для сердца он может оказаться началом большой свободы.
Что нельзя прощать даже в Прощёное воскресенье.
Есть ли что‑то, чего простить нельзя? В христианстве есть фундаментальный призыв: «Прощайте, и прощены будете». Но как быть, если мы живём в мире, где есть тяжёлые травмы, насилие, предательства? Иногда сказать «Я тебя прощаю» языком легче, чем сердцем, и, наверное, порой выбрать простить умом уже достаточно, чтобы идти дальше, дав себе возможность больше не ковырять тот опыт страдания, который пришлось пережить.
Важно понимать, что прощение — это не про оправдание зла. Простить — не значит сказать: «Ничего страшного, так и надо было». Качественно плохой поступок остаётся плохим.
Давид Бобров.
Священник православной церкви.
Священник продолжает, говоря, что прощение — это скорее про внутреннее движение: «Я не хочу мстить, не хочу носить в себе ненависть, отдаю всё в руки Божии. Мне больно, но я не хочу, чтобы эта боль сковывала меня всю жизнь». Также простить — это про ключи к свободе от оков, в которых страдают все. И здесь не нужно спешить. Порой сказать — это лишь выразить намерение, а состояние прощения — это постепенный результат.
«Бог простит, и я прощаю» — так ли нужно говорить?
«Многих смущает традиционный ответ “Бог простит”, которым часто автоматически отвечают на просьбу о прощении. В церковной среде эта фраза имеет следующий смысл: последнее слово всегда за Богом, но и я, со своей стороны, тебя не держу», — отвечает на вопрос священник православной церкви Давид Бобров. Но тут же обращает наше внимание, говоря, что важно помнить об этом смысле, чтобы фраза не звучала формально или чуждо. Иногда, если обида тяжела, вы можете сказать: «Я выбираю простить тебя, но нужно, чтобы прошло время для восстановления, дай мне его».
Как правильно простить бывшего: что говорит психология.
А теперь от духовной жизни верующих перенесёмся на один вопрос в мир простых смертных. Как Прощёное воскресенье влияет на нашу психику? Всем ли легко в этот день отпустить свои обиды? Как рассказывает Life.ru психолог Алиса Метелина, с одной стороны, кажется, всё и правда просто. Мы пишем, звоним и всем, кого знаем, говорим: «Прости меня, пожалуйста», чтобы не оставлять обиды, а сделать определённую чистку души. Это помогает нам легко общаться с людьми — и весь груз неприятностей и напряжений остаётся в прошлом.
Но есть один очень важный момент. Когда мы говорим «Прощаю тебя» и действительно прощаем человека, это здорово. Иногда мы говорим «Прощаю тебя», но при этом человека не собираемся прощать. Многие психологи скажут, что так нельзя, это неправильно. Но я всё-таки скажу с точки зрения именно психологии: если вы не хотите кого-то прощать, вы имеете право этого не делать.
Алиса Метелина.
Психолог.
Не прощать в Прощёное воскресенье? Как это? А эксперт отвечает: «Вместо того чтобы надевать маску лицемерия, вы можете сделать для себя и для этого человека очень хорошее дело — поговорить с ним начистоту».
В тот момент, когда ваш близкий или не очень близкий человек, который вас обидел или с которым вы чувствуете обиду, говорит вам: «Прости меня за всё, что было, пожалуйста», вы можете сказать: «Слушай, ты знаешь, вот тот момент, когда ты не вернул мне деньги или когда ты мне не помог в трудную минуту… (То есть какой-то момент, который вас мучает по-настоящему, вы можете его озвучить). Ты знаешь, мне было действительно очень больно, неприятно. Это меня сильно ранило. И я думала, что смогу забыть об этом, но я всё же до сих пор об этом помню. Мне очень обидно».
Алиса Метелина.
Психолог.
В этом случае человек имеет возможность по-настоящему, уже не в рамках ритуала и традиции, а в реальности, сделать так, чтобы это Прощёное воскресенье стало для вас по-настоящему очень глубоким. И вы человека действительно простили. Как этого добиться?
Во-первых, вы сможете проговорить, что вас ранит и обидело. Во-вторых, дадите человеку возможность извиниться по-настоящему, неформально. В-третьих, если человек не захочет извиняться (такое тоже возможно), то вы сможете идти дальше, понимая, какие люди рядом и чего от них ждать. Или, если человек вас услышит, извинится и вы его простите, эти отношения станут намного лучше, ближе и теплее. А это ощущение прощения, как подчёркивает психолог, очень здорово скажется на вашем психическом благополучии.
Поэтому, как советует психолог, лучше использовать возможность говорить по максимуму открыто в Прощёное воскресенье. Если вы чувствуете, что обидели кого-то, стоит это сказать: «Я знаю, что причинял тебе боль, и мне очень жаль». Но одних извинений мало, нужно сделать это правильно. «Проговорить правильно — это значит сначала озвучить, что конкретно вы сделали, а потом то, что вы чувствуете по этому поводу: что вам очень плохо, что вы хотели бы всё исправить. И сейчас попросите прощения», — поясняет эксперт. И это будет самое лучшее, самое честное и самое здоровое взаимодействие в Прощёное воскресенье со всеми близкими и друзьями.
Что делать в Прощёное воскресенье: церковь, семья, подготовка к посту.
В церквях в Прощёное воскресенье совершаются вечерние службы с особым чином прощения, на которых священники призывают прихожан отпустить обиды и примириться друг с другом. Часто в этот день люди посещают литургию, исповедуются, причащаются — это считается духовным началом подготовки к Великому посту. В семье принято собираться, мириться с теми, с кем были разногласия, и произносить простые, но значимые слова: «Прости меня». Для многих людей это также повод очистить дом, навести порядок и подумать о том, что можно изменить в своей жизни в предстоящий пост.
Когда начинается Великий пост в 2026 году, когда Пасха.
В 2026 году Великий пост стартует после Прощёного воскресенья, то есть с понедельника, 23 февраля, — это начало сорокадневного периода воздержания и духовной подготовки. Пост продлится 40 дней, за которыми следуют Страстная седмица и Пасха — Воскресение Христово, которое в 2026 году приходится на 12 апреля. Что можно, а что нельзя есть, мы уже рассказывали тут и даже составили календарь питания.
Каждая неделя Великого поста имеет своё название и духовное назначение, но в целом все они направлены на молитву, покаяние и отказ от мирских излишеств. Период Великого поста считается временем внутреннего очищения, когда верующие стараются больше молиться, чаще посещать храм и сосредоточиться на духовной жизни перед Пасхой. Поэтому так важно успеть до его начала искоренить из себя эти грехи, которые почти все мы совершаем каждый день.
