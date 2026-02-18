У звезды шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» нашли паразитов в лице

53-летняя Глэнвилл сообщила в посте в соцсети, что ее лицо начало распухать, а сама она чувствовала сильную слабость и с трудом вставала с постели. Некоторое время найти проблему не удавалось, однако потом женщина не заметила, что ее правая грудь стала меньше левой. УЗИ обнаружило утечку в левом импланте, а также то, что правый имплант полностью разрушился, и лимфатические узлы под обеими руками были забиты силиконом. Операцию по установке имплантов ей провели еще в 2007 году. Кроме того, на фоне проблем с лимфатическими узлами под кожей лица Глэнвилл завелись паразиты.