Эксперт Тимошенко раскрыл, когда минует дефицит памяти на рынке электроники

Эксперт Александр Тимошенко заявил, что при достаточных вложениях рынок может столкнуться с переизбытком памяти от разных производителей уже к 2036 году.

Источник: Аргументы и факты

Развитие технологий искусственного интеллекта привело к дефициту памяти на рынке электроники, что уже сказывается на стоимости устройств. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт Антон Гуськов.

По его словам, проблема назревала давно и сейчас перешла в активную фазу, затронув прежде всего высокотехнологичные гаджеты с большим объемом памяти. Крупные компании уже наращивают производство, но на это требуется время, поэтому себестоимость устройств неизбежно вырастет. Гуськов выразил уверенность, что ситуация разрешится, но это вопрос времени и приложенных усилий.

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко допустил, что мрачные прогнозы о затягивании кризиса на десятилетие могут быть мотивированы желанием привлечь инвесторов в производство элементов памяти. Он отметил, что развитие технологий идет и в Китае, и в России, и при достаточных вложениях рынок может столкнуться с переизбытком памяти от разных производителей уже к 2036 году.

Тимошенко также предположил, что выходом из ситуации может стать смена парадигмы программирования. Из-за доступности памяти разработчики перестали оптимизировать софт, который теперь требует больших объемов. Возврат к использованию меньших объемов памяти, например 4 ГБ вместо 16 ГБ, при условии корректной работы приложений способен смягчить кризис. При этом он усомнился, что высокие цены на ноутбуки и смартфоны продержатся до 2036 года.

Ранее эксперт Денис Кусков объяснил, почему гаджеты и комплектующие не будут дешеветь.