Эксперт Тимошенко раскрыл, когда минует дефицит памяти на рынке электроники

Доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко допустил, что мрачные прогнозы о затягивании кризиса на десятилетие могут быть мотивированы желанием привлечь инвесторов в производство элементов памяти. Он отметил, что развитие технологий идет и в Китае, и в России, и при достаточных вложениях рынок может столкнуться с переизбытком памяти от разных производителей уже к 2036 году.