В Азовское море выпустят 400 тысяч мальков белуги в 2026 году

В Азовское море планируют выпустить рекордное количество молоди белуги — 400 тысяч штук в 2026 году, передаёт Херсонское агентство новостей. Это на 37% больше, чем в 2025-м, когда в естественную среду отправились более 290 тысяч мальков самого крупного представителя осетровых. Сейчас рыбоводы готовятся к весенней нерестовой кампании, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.