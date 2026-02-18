Ричмонд
В Азовское море выпустят 400 тысяч мальков белуги в 2026 году

В Азовское море планируется выпустить 400 тысяч мальков белуги в 2026 году — на 37% больше, чем годом ранее. Молодь даст потомство только через 18−20 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Азовское море планируют выпустить рекордное количество молоди белуги — 400 тысяч штук в 2026 году, передаёт Херсонское агентство новостей. Это на 37% больше, чем в 2025-м, когда в естественную среду отправились более 290 тысяч мальков самого крупного представителя осетровых. Сейчас рыбоводы готовятся к весенней нерестовой кампании, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Промысел белуги запрещён с 1985 года. Популяция восстанавливается в основном за счёт искусственного воспроизводства. Выпускаемая молодь сможет дать потомство только через 18−20 лет.

Помимо белуги, в бассейн Азовского моря выпускают молодь русского осетра, севрюги и стерляди. В настоящее время рассматривается вопрос о возможном возобновлении промысла осетра.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают возобновление зарубежных круизов через Азовское море.