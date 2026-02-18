Ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков умер на 103-м году жизни

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. В 1941 году он добровольно ушел на фронт. Ветеран участвовал в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге, а также в освобождении Варшавы, получив при этом несколько ранений.