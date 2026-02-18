Ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков умер на 103-м году жизни

Ибрагим-Паша Садыков, ветеран Великой Отечественной войны и Герой России, умер на 103-м году жизни. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов.
Сулейманов выразил искренние соболезнования родным и близким фронтовика и отметил, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь.
— Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству, — говорится в его Telegram-канале.
Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. В 1941 году он добровольно ушел на фронт. Ветеран участвовал в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге, а также в освобождении Варшавы, получив при этом несколько ранений.
За проявленный героизм он был награжден орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России.