Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран ВОВ Ибрагим-Паша Садыков умер на 103-м году жизни

Ибрагим-Паша Садыков, ветеран Великой Отечественной войны и Герой России, умер на 103-м году жизни. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов.

Ибрагим-Паша Садыков, ветеран Великой Отечественной войны и Герой России, умер на 103-м году жизни. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил глава Рутульского района Дагестана Давуд Сулейманов.

Сулейманов выразил искренние соболезнования родным и близким фронтовика и отметил, что ветеран прожил долгую и достойную жизнь.

— Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству, — говорится в его Telegram-канале.

Ибрагим-Паша Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул. В 1941 году он добровольно ушел на фронт. Ветеран участвовал в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге, а также в освобождении Варшавы, получив при этом несколько ранений.

За проявленный героизм он был награжден орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу». В мае 2024 года президент России Владимир Путин вручил ему «Золотую Звезду» Героя России.