В Ростове против инспектора ДПС возбудили уголовное дело за взятку

Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону за посредничество во взяточничестве. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Было установлено, что подозреваемый предложил виновнику ДТП избежать административной ответственности. Для этого нужно было уладить вопрос с госавтоинспектором и заплатить «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей. Автовладелец согласился и передал посреднику сначала 10 тысяч рублей, а потом оставшуюся сумму.
— Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.
В ходе расследования было установлено, что и сам инспектор ДПС причастен к получению взятки. В отношении сотрудника полиции также возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.
