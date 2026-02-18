Ричмонд
В Ростове против инспектора ДПС возбудили уголовное дело за взятку

Сотрудник полиции собирался избавить от наказания виновника аварии за 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону за посредничество во взяточничестве. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Было установлено, что подозреваемый предложил виновнику ДТП избежать административной ответственности. Для этого нужно было уладить вопрос с госавтоинспектором и заплатить «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей. Автовладелец согласился и передал посреднику сначала 10 тысяч рублей, а потом оставшуюся сумму.

— Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что и сам инспектор ДПС причастен к получению взятки. В отношении сотрудника полиции также возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

