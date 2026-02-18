В Ростове против инспектора ДПС возбудили уголовное дело за взятку

Было установлено, что подозреваемый предложил виновнику ДТП избежать административной ответственности. Для этого нужно было уладить вопрос с госавтоинспектором и заплатить «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей. Автовладелец согласился и передал посреднику сначала 10 тысяч рублей, а потом оставшуюся сумму.