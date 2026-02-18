Тела наемников ВСУ вывозят «Боингами»: главная новость СВО 18 февраля

«Вряд ли такой борт прислали, чтобы забрать на лечение сплошь рядовых солдат, обычных наемников… Но и таких все равно забирают, потому что на Западе не доверяют украинской медицине. Германия, Франция, Великобритания стараются перевезти раненных к себе. Во-первых, психологически иностранцам на родине проходить восстановление легче, во-вторых, технологические стандарты лечения на Украине могут отличаться от американских и европейских. Выражаться это может и в применении препаратов и их дозировке», — пояснил Попов.