Тела наемников ВСУ вывозят «Боингами»: главная новость СВО 18 февраля

Накануне в польском городе Жешуве, известном как ключевой логистический центр для переброски и эвакуации иностранных наемников ВСУ, заметили медицинский самолет Boeing 737. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил aif.ru, что может означать появление этого воздушного транспорта вблизи украинской границы.
Военный эксперт допустил, что борт прибыл в Жешув, чтобы эвакуировать раненых специалистов НАТО, проходивших службу в украинских командных пунктах и участвовавших непосредственно в боевых действиях в зоне СВО.
«Вряд ли такой борт прислали, чтобы забрать на лечение сплошь рядовых солдат, обычных наемников… Но и таких все равно забирают, потому что на Западе не доверяют украинской медицине. Германия, Франция, Великобритания стараются перевезти раненных к себе. Во-первых, психологически иностранцам на родине проходить восстановление легче, во-вторых, технологические стандарты лечения на Украине могут отличаться от американских и европейских. Выражаться это может и в применении препаратов и их дозировке», — пояснил Попов.
Генерал-майор уточнил, что в зависимости от характера ранений в Boeing 737 могут при желании уместить до 45 «трехсотых» пассажиров.
Попов также не исключил, что Boeing 737 доставил «гуманитарную помощь» для ВСУ. Это могли быть медикаменты, средства для переливания крови или даже непосредственно искусственная кровь.
На 18 февраля в плане полетов из Жешува было заявлено два рейса медицинских бортов — в Зальцбург (Австрия) и Гамбург (Германия).