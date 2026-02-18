ГК «Медскан» и «Росатом» запустили первый реалити-акселератор «Энерголетие»

Группа компаний «Медскан» сообщила о старте реалити-акселератора под названием «Энерголетие». Это первая инициатива, призванная в публичном формате конкурсного отбора совместить знания в области профилактической медицины, реальную клиническую работу и передовые технологические решения.
«Энерголетие» нацелен на создание основ здравоохранения нового поколения, интегрируя возможности общероссийской сети клиник, научный потенциал и инновационные технологии. Главная задача — выявить и развить проекты, которые могут улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность и продемонстрировать реальную клиническую пользу в условиях практического здравоохранения.
«Развитие превентивной медицины требует системной апробации и быстрого внедрения эффективных решений в клиническую практику — именно такую среду формирует новый акселератор», — комментирует Кирилл Маслиев, к.м.н., руководитель направления превентивной медицины ГК «Медскан». Он отвечает за экспертную составляющую программы и методики клинической валидации проектов.
Ключевой чертой акселератора станет публичность процесса: в рамках проекта будет открыто демонстрироваться весь путь команд — от презентации концепции и оценки экспертами до внедрения готового продукта в практику федеральной сети клиник.
К подаче заявок приглашаются практикующие врачи, заинтересованные в развитии медицины будущего; медицинские учреждения; технологические стартапы; команды, уже имеющие минимально работоспособный продукт (MVP), пилот или первые коммерческие реализации. Рассматриваются решения в сфере превентивной медицины, диагностики, биомаркеров старения, искусственного интеллекта и биотехнологий.
Участники программы смогут получить детальный разбор своего продукта от ведущих отраслевых специалистов; доступ к общероссийской сети клинических баз; шанс запустить пилотные испытания на площадках ГК «Медскан»; репутационный импульс в профессиональном и деловом сообществе, а также установить связи с ключевыми игроками рынка.
Прием заявок уже начался и будет продолжаться до 1 марта 2026 года. В финал пройдут те проекты, которые смогут подтвердить клиническую эффективность и возможности для масштабирования. Заявки принимаются через бота: @energoletiebot.