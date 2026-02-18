В России изменятся правила оплаты коммуналки: что важно знать

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновленные правила внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT.
Депутат пояснил, что теперь платежные документы граждане будут получать не позднее 5 числа каждого месяца, и это правило станет единым для всех регионов страны. Также сдвигается крайний срок оплаты: внести платеж теперь можно до 15 числа включительно, тогда как раньше на это было на пять дней меньше.
Как отметил Сергей Колунов, нововведение особенно важно для людей пенсионного возраста. Он обратил внимание на то, что большинство пожилых граждан получают пенсии в промежутке с 10 по 15 число, и раньше им приходилось оплачивать коммуналку до того, как деньги поступали на счет. Теперь у них появится достаточно времени, чтобы спокойно проверить начисления и оплатить квитанции без лишней спешки.
Тема платежей за ЖКХ находится на контроле и на высшем уровне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили пристальное внимание на жалобы граждан по поводу роста сумм в квитанциях. Он подчеркнул, что власти намерены внимательно мониторить ситуацию и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры.