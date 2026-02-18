В России изменятся правила оплаты коммуналки: что важно знать

Как отметил Сергей Колунов, нововведение особенно важно для людей пенсионного возраста. Он обратил внимание на то, что большинство пожилых граждан получают пенсии в промежутке с 10 по 15 число, и раньше им приходилось оплачивать коммуналку до того, как деньги поступали на счет. Теперь у них появится достаточно времени, чтобы спокойно проверить начисления и оплатить квитанции без лишней спешки.