Юрист Битуева объяснила, как спасти ипотечную квартиру при банкротстве

Если банк пойдет навстречу, жилье останется у должника, а он продолжит выплачивать ипотеку на прежних условиях с той же процентной ставкой и графиком платежей. Кроме того, эксперт отметила, что защитить недвижимость можно и с помощью третьих лиц. Родственник или иной человек вправе полностью погасить оставшийся долг по ипотеке, после чего квартира исключается из конкурсной массы и не подлежит продаже.