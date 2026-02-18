Юрист Битуева объяснила, как спасти ипотечную квартиру при банкротстве

Россияне, начавшие процедуру банкротства, могут сохранить ипотечную квартиру, договорившись с банком. Как рассказала RuNews24.ru член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева, для этого необходимо заключить мировое соглашение с кредитной организацией.
Если банк пойдет навстречу, жилье останется у должника, а он продолжит выплачивать ипотеку на прежних условиях с той же процентной ставкой и графиком платежей. Кроме того, эксперт отметила, что защитить недвижимость можно и с помощью третьих лиц. Родственник или иной человек вправе полностью погасить оставшийся долг по ипотеке, после чего квартира исключается из конкурсной массы и не подлежит продаже.
При этом Битуева уточнила, что одновременно с этим необходимо закрыть требования кредиторов первой и второй очереди, к которым относятся алименты, возмещение вреда и задолженности по зарплате.
