Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост

Главный врач регионального перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост. Об этом «Клопс» сообщили в областном минздраве.
О кадровых перестановках в крупнейшем учреждении родовспоможения в регионе стало известно в среду, 18 февраля. В качестве причины увольнения упоминается собственное желание руководителя в связи с переходом на новую должность.
Обязанности и. о. главврача РПЦ теперь будет исполнять его заместитель по акушерству и гинекологической помощи Елена Мартынова, врач с более чем 30-летним стажем. Она вступит в должность в ближайшие дни. Мартынова — опытный врач-гинеколог, хорошо зарекомендовавший себя в коллективе, работающий в перинатальном центре с самого открытия.
Сергей Мартиросян стал главврачом калининградского РПЦ в июле 2024 года, в марте 2025 — назначен главным внештатным специалистом по акушерству минздрава области. В 2025 году в период его руководства перинатальный центр попал в поле зрения СМИ и правоохранительных органов.
Елена Мартынова окончила Смоленский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» в 1991 году. Работала акушером-гинекологом в Правдинском районном территориальном медицинском объединении, а с 1996 года — в Областной акушерско-гинекологической больнице (Родильный дом № 1). После открытия РПЦ в сентябре 2009 года переведена на должность «заведующей родовым отделением с операционными» медучреждения, а в феврале 2025 — стала заместителем главврача. Врач высшей категории, награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ.