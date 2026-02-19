Главврач перинатального центра Калининградской области Сергей Мартиросян покидает свой пост

Обязанности и. о. главврача РПЦ теперь будет исполнять его заместитель по акушерству и гинекологической помощи Елена Мартынова, врач с более чем 30-летним стажем. Она вступит в должность в ближайшие дни. Мартынова — опытный врач-гинеколог, хорошо зарекомендовавший себя в коллективе, работающий в перинатальном центре с самого открытия.