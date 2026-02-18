Ричмонд
Эксперт рассказала, как обнаружить скрытые камеры в номерах отелей

Юрист Полякова: легко найти скрытые камеры в отеле с помощью обычного фонаря.

Источник: Комсомольская правда

Для тех, кто обеспокоен наличием скрытых камер в отеле, юрист Вероника Полякова объяснила, как легко проверить номер на их наличие. По ее словам, для обнаружения большинства таких устройств не нужны специальные инструменты, а достаточно нескольких простых шагов. Об этом пишет РИАМО.

«Обычный человек без специальных средств способен обнаружить подавляющее большинство скрытых камер. В отелях мы чаще всего сталкиваемся с “любительским” уровнем, где камера замаскирована топорно, но достаточно, чтобы не бросаться в глаза при беглом осмотре», — поделилась Полякова.

Для проверки следует начать с тщательного осмотра номера сразу после заселения. Один из лучших методов — затемнить комнату и использовать камеру смартфона. В темноте можно заметить яркие точки, которые могут указывать на инфракрасную подсветку камеры.

Также Полякова предложила проверку зеркал. Если между пальцем и его отражением есть зазор, это обычное зеркало. Если же он касается отражения, то это может быть полупрозрачное стекло, за которым скрыта камера.

Ранее стало известно, что в доме финансиста-педофила Джеффри Эпштейна работала скрытая камера. Недавно были обнаружены видео, которые были сделаны в поместье миллионера во Флориде.

