Врач Дюваль: кожура магазинных фруктов и овощей может быть опасна для детей

Привычка есть яблоки, груши и огурцы прямо с кожурой может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Москвой 24 объяснила, что магазинные фрукты и овощи содержат в кожице опасные нитраты, которые особенно сильно бьют по почкам. В группе риска — дети, пожилые люди и те, кто уже имеет заболевания почек или ЖКТ.
Диетолог отметила, что в целом кожура многих продуктов (яблок, груш, киви, помидоров, огурцов) является самой ценной частью. Она содержит неперевариваемую клетчатку, необходимую для работы кишечника, а также витамин С и калий. Однако эта польза работает только для продуктов с собственного огорода, выращенных без удобрений.
В магазинных овощах и фруктах кожура накапливает нитраты. Дюваль рассказала об эксперименте, проведённом с коллегами: они замеряли количество вредных веществ в огурцах из разных магазинов. Во всех случаях содержание нитратов было завышено. Но как только кожицу снимали, нитрат-тестер показывал нормальные значения.
Нитраты дают нагрузку на все системы организма, но больше всего страдают почки. Поэтому людям с заболеваниями почек категорически нельзя есть магазинные фрукты и овощи с кожурой — это может спровоцировать обострение. Также диетолог рекомендует очищать продукты для детей и пожилых из-за уязвимости их организма к вредным веществам.
Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки кожура опасна для тех, у кого есть гастрит или язвенная болезнь. А пациенты с аллергией должны знать: основное количество аллергенов тоже концентрируется именно в кожице.
Ранее диетологи рассказали, что будет с телом, если пить воду натощак каждый день.