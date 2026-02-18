Врач Дюваль: кожура магазинных фруктов и овощей может быть опасна для детей

Привычка есть яблоки, груши и огурцы прямо с кожурой может нанести серьёзный вред здоровью. Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Москвой 24 объяснила, что магазинные фрукты и овощи содержат в кожице опасные нитраты, которые особенно сильно бьют по почкам. В группе риска — дети, пожилые люди и те, кто уже имеет заболевания почек или ЖКТ.