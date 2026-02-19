Дожди и морозы «повредили» дороги в Крыму — как будут ремонтировать

Он напомнил, что зимний период в Крыму был богат на осадки. Выпавшая влага очень сильно насытила дорожную одежду, а из-за серьезных морозов промерзло все основание дорог.
«Щебеночное, асфальтное, крупнозернистое основания насытились влагой. Потом началось потепление и оттаивание, которое мы последние две недели наблюдаем. Оттаивает верхний слой, а внизу остается замерзшая вода. Поэтому активно образовывались, и продолжают даже сейчас еще образовываться, ямы и на гравийных, и на асфальтных дорогах. Образуется разрушение верхнего слоя», — пояснил Демин.
Большей частью пострадали старые дороги, которые давно не видели покрытия, отметил он.
«Мы сейчас активно проводим обследование всей уличной дорожной сети. Те дороги, которые ремонтировались в прошлые, позапрошлые года — они стоят. Не говоря уже о дорогах, которые выполнялись по полному циклу ремонта с заменой нижнего и верхнего слоя, с установкой бортовых камней. Там наблюдаются только небольшие деформации, которые могут возникнуть в районе люков, колодцев, примыканий, перекрестков. Ничтожно мала часть таких повреждений», — заверил гендиректор «Крымавтодора».
Все разрушения на вновь отремонтированных дорогах, имеющих гарантию 5−7 лет, будут устранены за счет подрядчика, подчеркнул Демин.
Особого подхода в республике требуют дороги без асфальтобетонного покрытия, считает специалист.
«В Крыму порядка 16 тысяч километров дорог. Из них 5 тысяч — грейдерных, то есть на третьей части дорог нет асфальтобетона. Гравийные дороги — это дороги переходного типа покрытия, ремонт которого выполняется, по всем справочникам, не реже двух раз в год, если есть изменения профиля и разрушения», — отметил он.
Состояние таких дорог зависит от нагрузки на них, уточнил Демин.
Предприятие «Крымавтодор», несмотря на изменчивость погодных условий на полуострове, при любой возможности выполняет восстановительные работы, отметил спикер.
«Как только есть любое окошко, более-менее удобное для работы, без значительных осадков — мы приступаем к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном, и холодной асфальтобетонной смесью», — уточнил он.
Сейчас, по информации директора предприятия, активно ведутся работы в столице Крыма.
«Мы выполняем ямочный ремонт по Симферополю — улица Севастопольская, Красноармейская. Целый ряд улиц, порядка 75-ти. Уже приступили к грейдированию в Джанкойском районе, Симферополе, Каменке… Задача стоит — в марте закончить весь ямочный ремонт», — подытожил гость эфира.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.