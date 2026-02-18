Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

Президент России Владимир Путин в среду, 18 февраля, заявил, что Московский регион занимает лидирующую позицию во внедрении цифровых технологий в медицине.
— Москва как один из регионов-лидеров в этой сфере уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении. Я помню, знакомился с этим. Значит, что принципиально: ее (платформы — прим. «ВМ») сервисами пользуются медицинские организации в большинстве субъектов федерации, — подчеркнул глава государства.
Об этом он высказался во время открытия объектов здравоохранения в российских регионах в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным доложил ему об использовании столичных ИИ-сервисов в других субъектах страны. Он отметил, что эти сервисы для помощи в определении диагноза используются уже в 74 российских регионах. Мэр столицы подчеркнул, что город является признанным российским лидером цифровизации медицины.
В тот же день Собянин рассказал Путину о программах повышения качества медицинской помощи в Москве, отметив, что в 2025 году специалисты закончили реконструкцию амбулаторного звена и сейчас переходят к полному обновлению стационаров.