Путин назвал Москву регионом-лидером по внедрению цифровых технологий в медицине

9 февраля мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным доложил ему об использовании столичных ИИ-сервисов в других субъектах страны. Он отметил, что эти сервисы для помощи в определении диагноза используются уже в 74 российских регионах. Мэр столицы подчеркнул, что город является признанным российским лидером цифровизации медицины.