В Уфе выявили смертельно опасное заболевание: уже объявлен карантин

В Уфе ввели карантин по бешенству.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантина по бешенству животных в Уфе. Ограничения начали действовать с 16 февраля.

Эпизоотическим очагом признана зона рядом с домом № 6/1 на улице Сельская Богородская. Как неблагополучный пункт определена территория в радиусе 500 метров.

На обозначенном участке запрещено лечение больных животных, посещение посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных (кроме вакцинированных), а также снятие шкур. Под запрет попали ярмарки, выставки и любые другие мероприятия с участием животных. На территории проведут обязательную вакцинацию.

Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова.

