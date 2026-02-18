В Уфе выявили смертельно опасное заболевание: уже объявлен карантин

На обозначенном участке запрещено лечение больных животных, посещение посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных (кроме вакцинированных), а также снятие шкур. Под запрет попали ярмарки, выставки и любые другие мероприятия с участием животных. На территории проведут обязательную вакцинацию.