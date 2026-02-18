Авиакомпания Kuwait Airways начнет полеты из Кувейта в РФ с 16 марта

В Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали, что появление нового перевозчика в России стало результатом работы специалистов Минтранса и Росавиации по развитию международного сообщения для россиян и иностранных туристов. Для полетов в Россию авиакомпания планирует использовать в основном широкофюзеляжные самолеты Boeing 777−300ER.