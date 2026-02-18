Ричмонд
Авиакомпания Kuwait Airways начнет полеты из Кувейта в РФ с 16 марта

Самолеты будут приземляться в московском аэропорту Домодедово.

Источник: Аргументы и факты

Ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways допущена к полетам в Россию, авиаперевозчик будет совершать полеты между Кувейтом и московским аэропортом Домодедово, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«К полетам между аэропортом Кувейт и московским Домодедово с 16 марта, трижды в неделю, допущена ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways», — говорится в сообщении.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали, что появление нового перевозчика в России стало результатом работы специалистов Минтранса и Росавиации по развитию международного сообщения для россиян и иностранных туристов. Для полетов в Россию авиакомпания планирует использовать в основном широкофюзеляжные самолеты Boeing 777−300ER.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в настоящее время вопрос возобновления прямых авиарейсов из России в Японию и Южную Корею не обсуждается.