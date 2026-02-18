В Петербурге хотят запретить мигрантам работать в сфере торговли

В Санкт-Петербурге хотят запретить мигрантам работать в сфере оптовой и розничной торговли. Соответствующая инициатива была предложена главой ГУ МВД по региону Романом Плугиным в ходе доклада в Законодательном собрании.
«Торговые сети массово используют иностранных работников нелегально или маскируют их под другие должности — кладовщиков, консультантов. официально по патенту на таких объектах трудятся около пяти тысяч человек», — отметил Плугин, подчеркнув, что реальное число трудящихся мигрантов значительно выше.
Причиной для выдвижения инициативы стала трагедия, в ходе которой охранники в ТЦ задушили покупателя, заподозрив молодого человека в краже. Одним из нападавших был нелегальный мигрант, работавший с грубым нарушением закона.
Плугин подчеркнул, что в соответствии с законодательством лица без российского гражданства не могут быть охранниками или частными охранниками торговых точек. Напомним, что в Петербурге уже действуют ограничения на работу для мигрантов в курьерских службах и такси.