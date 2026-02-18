«Дыхание дьявола»: стало известно, как Эпштейн подчинял своих жертв

Журналисты из британской газеты The Sun обнаружили в опубликованных Министерством юстиции США файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту и обвинялся в торговле детьми, упоминание о «зомбирующем наркотике», вероятно, секс-преступник при помощи него подавлял волю жертв, материалы перевел aif.ru.
«Дыхание дьявола», чтобы сделать покорными.
О «зомби-наркотике» Эпштейн писал своему другу, кроме того, в его почте найдено входящее письмо со справочным материалом по растению «Труба ангела» (Бругмансия), а также о действующем веществе из него — скополамине.
«Скополамин, также известный как “дыхание дьявола”, часто вызывает у принимающих его людей диссоциативное состояние, которое может сопровождаться галлюцинациями. В худшем случае он может привести к тому, что человек становится покорным и даже теряет память на время действия наркотика», — говорится в материале The Sun.
Уточняется, что наркотик часто используют в Южной Америке, чтобы обездвижить жертву перед изнасилованием. Журналисты предположили, что именно при помощи «дыхания дьявола» Эпштейн делал своих жертв покорными.
Эпштейн — сам дьявол.
В начале февраля 2026 года британские журналисты нашли старое интервью финансиста Sky News, где он рассуждал о дьяволе и педофилии. Предположительно, Эпштейн беседовал с бывшим главным стратегом Дональда Трампа — Стивом Бэнноном.
В интервью Эпштейн заявлял, что не считает свои деньги, полученные за торговлю детьми, грязными. Он утверждал, что жертвовал большие суммы на борьбу с полиомиелитом в Пакистане и Индии. Затем собеседник перешел к вопросам о педофилии: «Вы преступник 3-го класса?».
«1-й уровень. Я самый низкий», — ответил Эпштейн.
На вопрос о том, знали ли получатели его пожертвований, откуда взялись деньги, Эпштейн заявил: «Думаю, если бы вы сказали им, что сам дьявол сказал: “Я собираюсь обменять несколько долларов на жизнь вашего ребёнка”… “.
Интервьюер прервал его и сказал: «Вы что, считаете себя самим дьяволом?».
«Нет, но у меня есть хорошее зеркало», — ответил Эпштейн.
Затем вопрос повторился, на что финансист заявил: «Не знаю. С чего вы так думаете?». Собеседник ответил: «Потому что у вас есть все необходимые качества». Эпштейн его перебил: «Нет, дьявол меня пугает».
Напомним, финансист погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности.