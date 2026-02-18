«Дыхание дьявола»: стало известно, как Эпштейн подчинял своих жертв

«Скополамин, также известный как “дыхание дьявола”, часто вызывает у принимающих его людей диссоциативное состояние, которое может сопровождаться галлюцинациями. В худшем случае он может привести к тому, что человек становится покорным и даже теряет память на время действия наркотика», — говорится в материале The Sun.