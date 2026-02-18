Вучич счёл приемлемым членство Сербии в Евросоюзе без права вето

По словам Вучича, он лично общался с лидерами европейских государств, и ему советовали из Брюсселя пойти на такой шаг. В качестве стимула ему предлагали содействие в открытии так называемого «кластера номер три» в рамках переговорной платформы о вступлении в ЕС.