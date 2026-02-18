Вучич счёл приемлемым членство Сербии в Евросоюзе без права вето

Президент Сербии Александр Вучич допустил возможность вступления страны в Европейский союз даже в том случае, если Белград не получит права вето. По его словам, такой формат взаимодействия является для Сербии приемлемым. Об этом сербский лидер рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В ходе беседы с журналистами Вучич подчеркнул, что главным приоритетом для его страны является не столько политическое влияние, сколько полноценное участие в общеевропейском рынке. Он отметил, что экономическая интеграция и доступ к единому рынку ЕС остаются для Белграда ключевыми целями.
Ранее сербский президент также затронул тему давления, которое оказывается на его страну в контексте евроинтеграции. Он рассказал, что ему поступали предложения закрыть российские средства массовой информации в республике в обмен на ускорение процесса сближения с Евросоюзом.
По словам Вучича, он лично общался с лидерами европейских государств, и ему советовали из Брюсселя пойти на такой шаг. В качестве стимула ему предлагали содействие в открытии так называемого «кластера номер три» в рамках переговорной платформы о вступлении в ЕС.