Врач рассказала, какие продукты помогут вернуть давление в норму

Гипертония — одна из самых распространенных проблем в России, но не все знают, что правильное питание может помочь стабилизировать давление без лекарств. Врач-терапевт Елена Минеева объяснила, что на ранних стадиях заболевания можно вернуть нормальное давление, просто изменив рацион. Об этом пишет RuNews24.ru.