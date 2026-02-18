Врач рассказала, какие продукты помогут вернуть давление в норму

Гипертония — одна из самых распространенных проблем в России, но не все знают, что правильное питание может помочь стабилизировать давление без лекарств. Врач-терапевт Елена Минеева объяснила, что на ранних стадиях заболевания можно вернуть нормальное давление, просто изменив рацион. Об этом пишет RuNews24.ru.
«Чтобы понимать, зачем мы едим те или иные продукты, нужно знать, что давление в наших сосудах зависит от трех основных факторов. Продукты, которые мы называем “гипотензивными”, то есть снижающими давление, выводят лишнюю жидкость, расслабляют сосудистую стенку и разжижают кровь», — отметила Минеева.
Медик подчеркнула, что определенные продукты помогают снизить давление. Это, например, картофель, запеченный в мундире, курага и чернослив, а также шпинат и авокадо. Эти продукты богаты калием и магнием, помогающие расслабить сосуды и улучшить циркуляцию крови.
Минеева также предупредила, что для нормализации давления необходимо пить достаточное количество воды. Однако она подчеркнула, что диета не сможет заменить лекарства, если у пациента гипертония второй или третьей степени.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что семена чиа могут усиливать действие препаратов от давления и повышать риск кровотечений.